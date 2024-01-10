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國家警報衛星當飛彈 前空軍副司令質疑：軍方擾亂選情

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
前空軍副司令張延廷。圖／本報資料照
前空軍副司令張延廷。圖／本報資料照

針對空軍昨日針對中共衛星發布國家級空襲警報，前空軍副司令張延廷上午接受媒體聯訪表示，軍方此次發布缺乏原則，訊息失真，態度似是而非，別有用心，此地無銀三百兩。現在離選舉投票沒幾天，正值動見觀瞻時，他質疑軍方是不是要擾亂選情？

張延廷受訪表示，發布國家級警報由空軍作戰指揮部發放，但問題是距離，按民防法規定，距台灣70哩前就要開始發放，距馬公65哩、110公里前要開始發放，70哩約125公里，平常共機逾越中線，空軍也未發放警報。

張延廷質疑，空軍發放原則在哪裡？共機每天逾越海峽中線進訓練距離這麼近，在70哩內都沒有發放警報，氣球經常通過台灣上空，也沒有發放警報。但大陸西昌發射火箭時距台灣1900公里、經台灣上空時高度達500公里進入太空，空軍卻發放了警報。原則在什麼地方？

他說，每天有1000多枚次的人造衛星通過台灣上空，尤其低軌衛星，空軍要不要發放警報？火箭一旦進入軌道，應無需發放警報，因為在軌運作的衛星有至少有500多枚。

張延廷說，所以發布警報要有原則，視距離、高度或武器裝備種類，如彈道飛彈或長程火箭、戰機。空軍過去在面對飛彈時未曾發放，但人造衛星卻發放警報。

張延廷指出，空軍發放警報應有前置量，發射前就要發放，等通過才發放，沒有提前預警用意何在？衛星目標已在我上空500公里才要通知，現在離選舉投票沒幾天，動見觀瞻時，軍方是不是要擾亂選情？現在造成驚弓之鳥、杯弓蛇影，對方發射的是人造衛星，警報內容還錯誤，人民怎麼看？問題很大。他形容軍方心理根本似是而非、別有用心，此地無銀三百兩。

他表示，對此波火箭發射載運的物體、發射時間，中共都曾公告，近期每星期都有，去年就透由長征二丙火箭發射66枚人造衛星，我方為什麼挑這次來發放警報，時機、標地都不對。他說，空軍預警系統可讓民眾4-5秒鐘收獲告警簡訊，時間充裕，但軍方為何會出現簡訊內容錯誤的狀況。但軍方的資訊因此失去權威性，只會講「只要有我在大家都安全」的大話，這很不好。

張延廷表示，火箭之所以偏離軌道，可能因噴射氣流旺盛造成偏離，先前應可掌握，我方情監偵系統也能監控。前年中共在裴洛西來台時中共發射飛彈越過我空域，但我方說因為目標進入太空所以不公告，但現在為何不分輕重緩急，針對進入太空的人造衛星發放警報？此舉恐讓大家對國安系統喪失信心。

警報 空軍 衛星

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