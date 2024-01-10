國防部：1枚中共空飄氣球昨飄入南部陸域上空
國防部上午發布中共解放軍周邊海、空域動態指出，1枚中共空飄氣球昨飄入南部陸域上空，高度約3萬呎，往東飛入太平洋消失。
國防部表示，1月9日6時至今日6時止，國軍偵獲共機8架次、共艦5艘次，在台海周邊活動。其中包括1架BZK005無人機逾越海峽中線進入西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部也說，昨(9)日15時41分國軍偵獲空飄氣球1枚，逾越海峽中線，位於屏東西北方147浬，高度約3萬呎，續向東飄行，並於昨(9)日18時58分消失。據國防部公布軌跡圖，這枚氣球進入我南部陸域空域，飛入東部海域上空消失。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言