國防部：1枚中共空飄氣球昨飄入南部陸域上空

台灣國家警報出差錯，紐約時報以「飛彈、火箭還是衛星？中國的一次穿越在台灣散播混亂」為標題來報導；英國衛報敘述，不僅英文翻譯有誤，中文警報中提到「飛越南部上空」，也讓人誤會是穿越越南，連外交部長吳釗燮都看錯。

2024-01-10 10:49