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國防部：1枚中共空飄氣球昨飄入南部陸域上空

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍周邊海、空域動態指出，1枚中共空飄氣球昨飄入南部陸域上空，高度約3萬呎，往東飛入太平洋消失。圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍周邊海、空域動態指出，1枚中共空飄氣球昨飄入南部陸域上空，高度約3萬呎，往東飛入太平洋消失。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍周邊海、空域動態指出，1枚中共空飄氣球昨飄入南部陸域上空，高度約3萬呎，往東飛入太平洋消失。

國防部表示，1月9日6時至今日6時止，國軍偵獲共機8架次、共艦5艘次，在台海周邊活動。其中包括1架BZK005無人機逾越海峽中線進入西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部也說，昨(9)日15時41分國軍偵獲空飄氣球1枚，逾越海峽中線，位於屏東西北方147浬，高度約3萬呎，續向東飄行，並於昨(9)日18時58分消失。據國防部公布軌跡圖，這枚氣球進入我南部陸域空域，飛入東部海域上空消失。

國防部 國軍 海峽中線

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