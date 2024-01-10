「芒果乾」飛過台灣上空！羅智強見圖梗笑了 1.6萬網友朝聖
國防部昨（9）日以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸在下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，但警報英文版因寫成「missile（飛彈）」，引發外界批評。對此，國民黨大安區立委候選人羅智強就分享一張「芒果乾」梗圖，直呼自己看到笑了。
羅智強在臉書貼出這張「芒果乾」飛過台灣上空的照片，表示國家警報出動，看到網友傳來這張圖，他忍不住笑了。貼文PO出16小時已吸引1.6萬人按讚、逾1,300則分享，留言紛紛指出：「這個時間點發布，是打神主牌」、「原來是芒果乾啊，我還以為是導彈呢！」、「國家級警報，國防部的中文、英文都不及格，而我們總統當下還可以談笑風生」、「是很好笑，但還是很多人看不見事實，想到也很可悲」。
除此之外，國民黨北市立委候選人徐巧芯也分享了這張圖，她表示一封簡訊錯誤百出，而且本來衛星發射就沒有在國家級簡訊的範疇，卻在選前擾民，一堆人以為兩岸真的要開打了，國防部到底是何居心？她也說，難怪一堆網友做了「芒果乾衛星」圖片，諷刺民進黨利用國防介選。恐嚇人民以取得政治利益是最不該做的事，但民進黨就這麼幹了。
面對簡訊疏漏，國防部昨天也道歉，指出國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，並以簡訊通告全國民眾提高警覺。但簡訊的英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字，並未精準表達發射物是衛星，而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。
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