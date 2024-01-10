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林右昌：警報訊息有點小錯誤 國防部立即改正仍應支持

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
內政部長林右昌（中）今早到基隆助選時說，國防部昨發布國家級警報，訊息有一點點小錯誤，但國防部已經回應，立即改正，還是應該支持。記者邱瑞杰／攝影
內政部長林右昌（中）今早到基隆助選時說，國防部昨發布國家級警報，訊息有一點點小錯誤，但國防部已經回應，立即改正，還是應該支持。記者邱瑞杰／攝影

國防部昨發布國家級警報，指中國大陸發射衛星飛越南部上空，但英文訊息錯將「衛星」稱為「飛彈」，引人議論。內政部長林右昌今早到基隆助選時說，訊息上有一點點小錯誤，但國防部已經回應，立即改正，還是應該支持。

國防部昨天下午3點多數度發布國家級警報，中文指中國發射衛星，已飛越南部上空，但英文訊息是發射Missile（飛彈），並不是Satellite（衛星），成為話題。

林右昌上午到基隆市為民進黨立委候選人鄭文婷助選，在車隊掃街前接受媒體記者訪問，問他對國家級警報的看法。

林右昌說，任何的警報都有其必要性，台灣面臨的是多樣態的威脅。基本上昨天國防部所發布的警報，也是提醒民眾有高空（威脅），不管發射什麼，只要是經過我們的上空，因為萬一如果故障掉落下來的話，還是會發生相關的危險。

林右昌表示，當然在國防部第一次發布國家級警報裡面，訊息上面有一點點小錯誤，不過國防部也已經誠懇的做了回應，這樣子的態度基本上應該肯定。有一些小瑕疵就立即改正，還是應該支持。

國防部 林右昌 衛星

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