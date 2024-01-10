國家級警報衛星誤植飛彈 陸網友笑我國防部「菜英文」

國防部昨天下午發布國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」。大陸媒體也報導這起風波，微博網友熱議，質疑是故意的，「狼來了」、「搶票的陰招」、「菜英文，寫成missile」。

環球時報的微博指，台當局錯發警報稱大陸導彈飛越，「更讓這些網民無語的是，這條包含錯誤信息的警报，還被當作緊急警報反覆推送到他們的手機上，以至於大家『想不發現這個錯誤都難』。9日下午，台防務部門官網發布情況說明，就英文翻譯錯誤向島內民眾道歉」。

大陸網友表示，「别辯解了，就是故意的。影響力已經造成，他們的目的已經達成。然後來個不痛不癢的道歉，沒人會在意」、「臨近選舉了，想方設法炒作大陸發生的一切事情，為自己的選舉服務」、「英文確實很菜」、「民進黨故意操作芒果乾，催選票的爛招」、「經常來這麼幾回，下次發東風的時候，就以為是衛星了」。 國防部昨天下午發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」。記者陳柏亨／翻攝

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