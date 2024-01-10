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不只飛彈、衛星誤用 趙怡翔：國防部連「這個」英文也錯了

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不只飛彈、衛星誤用 趙怡翔：國防部連空襲英文也錯了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德競選總部發言人趙怡翔。本報系資料照
賴清德競選總部發言人趙怡翔。本報系資料照

國防部昨天下午發布國家級警報，中文寫衛星英文卻寫missile（飛彈），引發社會恐慌。賴清德競選總部發言人趙怡翔昨在政論節目「新聞面對面」表示，警報上的英文不只missile有誤，甚至還使用Air raid （空襲）。選舉期間有300多位外媒記者在台灣，一下飛機看到air raid、missile，可能都嚇死了，國防部真的要找個英文好的傳譯來看英文稿件。

趙怡翔指出，飛彈和衛星的英文絕對不一樣、沒有通用，中英文之間的翻譯真的很重要。此外，國家級警報的中文是寫防空警報，但英文是寫air raid，兩者完全不一樣，air raid是指二戰時期的那種空襲行動，是被敵軍用飛彈突襲或是被敵軍空軍突襲。

趙怡翔說，國防部讓資訊透明化，讓民眾快速知道這件事情，不是壞事，但是英文是千千萬萬不能犯錯。國防部昨天晚間也發布聲明道歉，並將深入檢討、周延作業程序。

英文 國防部 飛彈 衛星

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