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國家級假訊息！選前國家警報響 把陸衛星當飛彈

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國家級警報蔡英文事前知情？ 游梓翔：層峰主謀卻打歪的國家級詐騙

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國防部昨天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」。記者林澔一／攝影
國防部昨天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」。記者林澔一／攝影

國防部昨天下午發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」。世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，層峰主謀卻打歪的國家級詐騙。

游梓翔表示，「國家級警報」大作，很多民眾詫異，媒體記錄了蔡總統的「第一反應」，她看了陳其邁的智慧型手表一眼，馬上笑笑說「不要緊，總統在這裡」、「發生什麼事都跟你們站一起」。

這告訴我們，她事前知情，而且知道沒事。於是你詫異，她淡定，這是一場「層峰主謀的國家級詐騙」。

游梓翔表示，下個行程，蔡總統更主動炒作說「這也有可能是我們要選舉了，跟我們示威一下、干擾一下，也可能是射到歪掉」。到了晚上，總統府發言人卻發訊息，說「經國安團隊就各相關資訊總體分析，並參酌國際各友方情資進行評估後，研判可排除政治企圖」。

「國家級警報」大作，游梓翔表示，最後小聲說「誤會一場」，但詐騙目的已經完成。

游梓翔說，要知道大陸發射衛星運載火箭已是「家常便飯」，光2023年大陸的「長征」運載火箭就發射了47次，其他運載火箭也有20次。

他表示，衛星最常送往兩種軌道，「近地軌道」和「太陽同步軌道」，往「近地軌道」的衛星，為配合地球自轉，會以東偏東南的路徑發射，因此從大氣層外經過台灣或附近海域上方，也是「家常便飯」。太空和「領空」的概念是兩回事，太空是可以作為和平使用的。

而且，游梓翔表示，大陸運載火箭發射的具體日期會在幾個月前事先預告。2023年走和昨天類似路徑的大陸衛星運載火箭，少說有20次。但選舉要到了，詐騙集團卻拿這個來嚇大家、搞詐騙。

游梓翔說，最關鍵的是，發了「國家級警報」，請問民眾看了要做什麼呢？有所謂「國安高層」說，發警報是怕衛星有「掉落物」，這是要我們「千萬要抬頭」，還是要去避難呢？如果來的真是你們寫的「missile」，大家又要做什麼？

游梓翔表示，其實發警報的人也不知道大家看了警報該做什麼，警報的唯一目的，就是提醒你1月13日要繼續投給詐騙集團。但這場「層峰主謀的國家級詐騙」，看來才是真正「打歪」了。

國防部昨天下午發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」。記者陳柏亨／翻攝
國防部昨天下午發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」。記者陳柏亨／翻攝

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