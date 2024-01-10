新聞眼／國家級假訊息 散播「芒果乾」恐懼

大選前敏感時刻，國防部對中共擾台公告明顯出現雙標，從多次公告中共空飄氣球威脅台灣，到昨天驚天動地錯將衛星當飛彈的駭人警報，堪稱「國家級假訊息」；這種再真實不過的威脅感足以引發人民恐慌，除了散播「芒果乾」的恐懼，更對國家級警報系統公信力造成巨大傷害。

國防部一個月前就發布中共氣球飄過海峽中線的資訊，軍方官員解釋氣球屬蒐集氣象資訊，也說明每年固定月份受風向影響，對岸氣球會飛至台灣上空，但近日國防部態度日趨「政治正確」，先有外媒引述不具名情資指氣球曾飛臨我方重要機場上空，國防部隨之聲明譴責中共影響航安。昨天外媒在國防部記者會詢問是否「間諜氣球」？軍方回以「料敵從寬、早期預警，完成反偵蒐隱掩蔽部署」，暗示性十足。

昨天下午國防部更發布驚人的國家級警報，對中共發射衛星一事大動作向民眾告警，中文寫「衛星」，英文卻稱「飛彈」，讓大家感到驚恐。然而，中共發射火箭與歐洲合作，也早就公告，國防部雖承認部分錯誤，但「飛彈進入台灣領空」與「空襲警報」等字眼，已嚴重造成誤解，達到加深中共武嚇存在感的目的。

昨天的國家級警報發得快，後果卻很嚴重。國防部旋即「損害控管」，簡訊發布責任由空作部指揮官黃志偉扛起，將國安團隊置於安全區，另搬出美國情資背書。國防部甚至首度透露，這次因應過程曾動用飛彈威脅預警系統進行反應，而這套系統是以空中長程預警雷達為主體，連結台北與花蓮兩座飛彈預警中心與各愛國者防空飛彈連，雷達基地有美方國安情報人員駐防。

但眾所皆知，國防部要有任何動作，實務上都由蔡政府國安團隊嚴控，尤其選前，幾不存在國防部自行運作出手的空間。要說國安團隊事前不知情，也不合常理。

而蔡總統昨天說「發生什麼事情，總統都跟你們在一起」，其實只是空話一句，真的有飛彈來襲，總統不用馬上進駐衡山指揮所？而蔡總統說「民主社會就是要公開透明」，更是笑話一則，為何當時美國眾議院議長裴洛西訪台後中共飛彈越過台灣就不「公開透明」？難道台灣還不是「民主社會」？

國防部誤將衛星當飛彈的錯假訊息，造成真實威脅的認知，如此行為目的是否影響投票？算不算是公然介選？社會將有公評。

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