選前國家警報響 把陸衛星當飛彈

總統大選投票倒數，國防部昨突然數度以中、英文形式發布國家級警報，指中國大陸發射衛星已飛越南部上空，英文訊息還錯稱「衛星」為「飛彈」，引發民眾恐慌。國防部事後向社會大眾致歉，證實告警簡訊由空軍作戰部指揮官下達發布，情報次長室次長顏有賢表示，這枚衛星火箭經過台灣南部上空的高度是五百公里，國軍因此動用飛彈空中威脅預警系統，以簡訊方式告知國人提高警覺。

國防部昨下午傳送國家級警報簡訊，行政院長陳建仁正在立法院接受民進黨立委吳玉琴質詢，陳建仁查看手機後先是表示「接到簡訊中國發射飛彈」，之後連忙更正表示「是發射衛星的警報」。

國防部昨發出國家級警報（圖）引發討論，大陸隨後發布，昨下午三時三分在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空。記者陳柏亨／翻攝

接著質詢的國民黨立委林為洲追問，簡訊上寫Missile（意為飛彈）為何不寫satellite（衛星）？質疑誤導民眾是發射飛彈，是否選舉到製造緊張？陳建仁答詢表示這是錯誤，馬上來更正。

國防部昨發布的國家級警報內容指中國大陸昨日下午三時四分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，請通報警消人員處理。訊息並留下國防部聯絡電話。但國防部在告警簡訊英文原文敘述稱：「『Air raid Alert』Missile flyover Taiwan airspace, be aware」。內容將這項告警標示為「Air raid Alert」空襲警報，衛星火箭則視為飛彈「Missile」，並稱飛越台灣領空「Taiwan airspace」，備受爭議。

國防部稍晚坦承，告警簡訊中的英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物是衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

國防部作計室防空暨資戰處處長莊鴻文透過錄影表示，國家級防空警報由空作部指揮官依掌握的當前狀況，參考國軍突發狀況處置規定，下達發布指令。顏有賢則說，對中共衛星火箭昨日出現飛行軌道異常，國防部動用飛彈空中威脅預警系統，以簡訊的方式告知國人提高警覺。

至於算不算經過台灣領空？顏有賢說，國防部對領空的立場是依法施政，沒有任何改變，我方了解國際上對領空的定義，目前還有爭議，沒有一致說法。所以對於任何通過我方領空的飛行物，國防部都會綿密監偵掌握，視其飛行高度及是否可能對我形成危害，做適切反應與應處。

總統府昨晚表示，關於媒體詢問中國衛星發射相關議題及是否涉及介選等情形，總統府發言人林聿禪表示，「經國安團隊就各相關資訊總體分析，並參酌國際各友方情資進行評估後，研判可排除政治企圖。」

另外，中共空飄氣球近期密集飄越海峽中線，部分並飛越本島陸域上空，國防部月前對外維持空飄氣球是為了蒐集大氣數據的研判，但近期研判角度丕變，除譴責氣球危害航安、對中共表達讉責，國防部情次室情報次長室情研中心情報官黃明傑上校昨天回答媒體提問表示，中共此舉目的是從事灰色地帶襲擾，國防部在第一時間已通報民航單位做適切應處；中共運用這樣作為從事認知作戰，影響我民心士氣，國軍部隊以料敵從寬態度，早期預警，完成反偵蒐隱掩蔽部署。

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長王家駿則表示，國軍不會因為中共空飄襲擾而將其擊毀，因為此舉可能會達成中共運用不對稱作戰方式來擾亂我戰備作為與消耗國軍武器的目的。 中共射衛星 我發飛彈警報 製表／洪哲政、程嘉文 圖／聯合報提供

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