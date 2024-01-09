聽新聞
test
0:00 / 0:00
促成國防部重視先賢 李棟樑30度赴五指山公墓慰勞
中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天與國防部副部長徐衍璞、陸軍司令鍾樹明、後備指揮官劉協慶、政戰局長陳育琳等將領，到五指山國軍示範公墓，向國軍先賢先烈靈位上香，並向2020年墜機身亡的參謀總長沈一鳴靈前上香。中午，李棟樑則安排外燴廚師，與軍墓管理組的官兵提前圍爐賀年。這是李棟樑2014年接任軍友社以來，第30度上五指山祭拜與勞軍。
以往除了春秋祭典，國防部高層鮮少到五指山探望，一般民間企業團體更不會想到公墓去勞軍。對五指山「情有獨鍾」，李棟樑解釋，一些過去認識的軍中前輩長官，過世後就葬在五指山，自己接掌軍友社之後，就想到要來山上看看這些老將軍們，並且慰勞負責替前輩守靈的官兵，雖然很多人覺得犯忌諱，事實上這個工作正是積功德。馮世寬擔任國防部長期間，有一回特地上山與李棟樑會合，表示對他的行為感動在心。
除了定期致贈飲料、泡麵等零食給五指山官兵，多次上山的李棟樑也發現一些問題。例如五指山墓園占地遼闊，但是以往行動電話訊號覆蓋不佳，巡邏墓區的官兵如果遭遇意外事故，根本無法第一時間通報。在他出面協調之後，三大電信商都在當地增設基地台，不僅對官兵大為方便，甚至曾有在附近山區失聯的老人，因為手機訊號而被警方順利尋獲。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言