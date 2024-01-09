促成國防部重視先賢 李棟樑30度赴五指山公墓慰勞

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天與國防部副部長徐衍璞、陸軍司令鍾樹明、後備指揮官劉協慶、政戰局長陳育琳等將領，到五指山國軍示範公墓，向國軍先賢先烈靈位上香，並向2020年墜機身亡的參謀總長沈一鳴靈前上香。中午，李棟樑則安排外燴廚師，與軍墓管理組的官兵提前圍爐賀年。這是李棟樑2014年接任軍友社以來，第30度上五指山祭拜與勞軍。

以往除了春秋祭典，國防部高層鮮少到五指山探望，一般民間企業團體更不會想到公墓去勞軍。對五指山「情有獨鍾」，李棟樑解釋，一些過去認識的軍中前輩長官，過世後就葬在五指山，自己接掌軍友社之後，就想到要來山上看看這些老將軍們，並且慰勞負責替前輩守靈的官兵，雖然很多人覺得犯忌諱，事實上這個工作正是積功德。馮世寬擔任國防部長期間，有一回特地上山與李棟樑會合，表示對他的行為感動在心。

除了定期致贈飲料、泡麵等零食給五指山官兵，多次上山的李棟樑也發現一些問題。例如五指山墓園占地遼闊，但是以往行動電話訊號覆蓋不佳，巡邏墓區的官兵如果遭遇意外事故，根本無法第一時間通報。在他出面協調之後，三大電信商都在當地增設基地台，不僅對官兵大為方便，甚至曾有在附近山區失聯的老人，因為手機訊號而被警方順利尋獲。 軍友社榮譽理事長李棟樑探訪五指山國軍示範公墓，並邀請外燴廚師與駐守當地的後備指揮部官兵圍爐。記者程嘉文/攝影 今天台北市區內已有陽光，但海拔700公尺的五指山，仍然籠罩在雲中。記者程嘉文/攝影

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