國家警報連發 張善政斥後果不可想像、籲中央該做這件事

國防部今天下午多次發布國家級警報，中共發射衛星飛越南部上空，引發討論。桃園市長張善政今晚在臉書發文，直言如果每次對岸發射衛星都需要發布警報，往後民眾將對國家警報的警覺性疲乏，「喪失信任感的國家級警報，將是台灣的國家級警訊。」

張善政表示，今天國家警報響起，顯示中國大陸發射的衛星經過台灣上空，其中英文部分更使用「Missile」（飛彈）一詞，引起民眾恐慌；之前中國大陸試射飛彈經過台灣上空，政府並未發布警報，衛星跟飛彈，何者危害較高，應該非常明顯。

張善政強調，身為直轄市首長，他認為國防部僅因衛星發射便發布國家級警報，實屬不當，除用字錯誤造成不必要恐慌，再者，細胞廣播的功能是提醒民眾緊急防災，如果每次對岸發射衛星都發布警報，民眾將感到疲乏，假設有天真的發生災害，民眾因不在意防災警報而疏於避難，對颱風、地震頻發的台灣而言，後果簡直不可想像。

張善政說，若真如國防部所言，要預防衛星發射掉落碎片，中央政府應該循常規的災害預防程序，通知地方政府啟動災害預防的機制，相關救災單位也應待命，一旦發生危險，才能即刻排除狀況。

張善政直言，以廣發細胞簡訊的方式來預防災害，既不夠嚴謹，沒有實際效果，更是聞所未聞，希望當局為了人民安全，正視災害防救的專業機制，別讓人民喪失對國家級警報的信任。

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