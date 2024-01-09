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國防部晚間公布中共長征火箭飛行航跡示意圖 飛越台灣這兩縣市上空

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動用國家級警報遭質疑 國防部首公布今中共長征火箭飛行航跡示意圖

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部首公布今日中共長征火箭飛行航跡示意。圖／國防部
國防部首公布今日中共長征火箭飛行航跡示意。圖／國防部

中共今天發射搭載衛星的長征火箭，國防部因動用國家級警報發布情報，時機普受質疑。國防部傍晚公布火箭航跡圖，內容顯示火箭軌跡在中國大陸郴州上空脫離我預判航向，原應進入西南空域的火箭，在進入本島南部上空後，在東部太平洋空域脫離我防空識別區。

國防部 中共

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