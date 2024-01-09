中共衛星火箭今曾經我南部上空 國防部：資訊無誤
國防部今就中共發射衛星一事，內容指出中共衛星火箭「飛越我本島南部上空」，說法遭到媒體質疑，稍早部分報導指軍方坦承錯誤，但國防部稍早表示，國防部所發布告警簡訊內容有關火箭目標曾經我南部上空說法，並無誤失。
國防部下午兩至三度對民眾手機發出國家級警報，內容為「『防空警報』中國於15時04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。『Air raid Alert』Missile flyover Taiwan airspace，be aware。國防部(MND)：02-27355979」。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言