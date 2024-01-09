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不只衛星變飛彈...國家級警報遭指1部分又出包 國防部澄清：資訊無誤

投票日將至…大陸預告再停ECFA早收清單 這回中槍項目曝光

國家級警報響 民眾問「真空襲要去哪？」國防應變手冊有答案

中共衛星火箭今曾經我南部上空 國防部：資訊無誤

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部下午兩至三度對民眾手機發出國家級警報。圖／國防部簡訊
國防部下午兩至三度對民眾手機發出國家級警報。圖／國防部簡訊

國防部今就中共發射衛星一事，內容指出中共衛星火箭「飛越我本島南部上空」，說法遭到媒體質疑，稍早部分報導指軍方坦承錯誤，但國防部稍早表示，國防部所發布告警簡訊內容有關火箭目標曾經我南部上空說法，並無誤失。

國防部下午兩至三度對民眾手機發出國家級警報，內容為「『防空警報』中國於15時04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。『Air raid Alert』Missile flyover Taiwan　airspace，be aware。國防部(MND)：02-27355979」。

國防部 中共

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•國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，請通報警消人員處理。訊息並留下國防部聯絡電話。 對於警報訊息英文版將衛星目標以Missile（飛彈）稱呼。國防部今天說，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

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