中共衛星火箭今曾經我南部上空 國防部：資訊無誤

國防部今就中共發射衛星一事，內容指出中共衛星火箭「飛越我本島南部上空」，說法遭到媒體質疑，稍早部分報導指軍方坦承錯誤，但國防部稍早表示，國防部所發布告警簡訊內容有關火箭目標曾經我南部上空說法，並無誤失。

國防部下午兩至三度對民眾手機發出國家級警報，內容為「『防空警報』中國於15時04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。『Air raid Alert』Missile flyover Taiwan airspace，be aware。國防部(MND)：02-27355979」。

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