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衛星變飛彈…「誤判將造成嚴重國安危機」 侯友宜籲國安單位公布真相

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 媒體人質疑：10天前怎沒發？

不是越南啦！國家級警報「已飛越南部上空」 民眾傻眼：想說關我何事？

國防部發國家級警報 蔡總統：民主社會就是要公開透明

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午在高雄的安宜社區長照中心，跟長輩報告這幾年施政，剛好遇到國防部發布國家級警報。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天下午在高雄的安宜社區長照中心，跟長輩報告這幾年施政，剛好遇到國防部發布國家級警報。圖／取自蔡英文臉書

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸於15時4分發射衛星。蔡英文總統在臉書上表示，稍早在高雄的安宜社區長照中心，跟長輩報告這幾年施政，報告到一半，國家級警報響起，她跟大家說：「沒關係，總統在這裡，總統都跟你在一起。」

蔡總統說，她也要跟大家報告，因為中國的衛星發射路徑飛越台灣南部上空，雖然高度在大氣層外，但是，為了提醒大家最新的狀況，讓安全的風險降低，所以，國防部發布國家級警報，而民主社會就是要公開透明。

她並表示，國軍的偵測系統都有周密掌握訊息，政府也會做適當的處理，請大家放心，不用擔心，「更重要的是，無論面對什麼狀況，我們都要團結一致、冷靜以對，越是做好準備，我們就越能沉著因應。」

蔡英文 國防部

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