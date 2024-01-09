衛星飛越卻發國家級警報 盧秀燕：國家應說清楚是否介選

全台民眾手機下午3時許收到「衛星飛越警報」，引起議論。台中市長盧秀燕表示，衛星飛越世界各地很多，「放羊的孩子放多了」，恐造成國家安全不利；之前有飛彈飛越台灣上空，卻沒有警報，又接近大選，讓民眾質疑「國防部介選」，國防部、中央政府必須說清楚。

國防部下午兩次發出國家級警報，示警中共衛星火箭通過台灣南部上空，但訊息英文版卻將衛星以Missile(飛彈)命名，引起民眾議論，國防部也致歉，表示因疏忽，未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈。

盧秀燕下午陪同中四選區立委候選人廖偉翔掃街，被問到「衛星警報」，她說，地方政府是第一線，收到很多民眾來問，為什麼衛星飛越要發警報，那未來若有飛彈，國防部要發什麼？

盧秀燕說，發射衛星飛越世界各地的案例很多，但國家警報一直發，會不會變「亂發」？「放羊的孩子放多了」，一但真正有危險時，民眾反而無法分辨，這樣可能造成國家安全不利，等中央釐清後，要跟民眾說清楚、講明白。

選舉投票將於周六登場，此時「衛星警報」時機敏感，盧秀燕說，這次選舉很緊繃，有些人認為「國防部介選」，國防部應對外說清楚，台灣過去曾有中國飛彈飛越，但第一時間未發警報，這次來了衛星卻發布，警報標準是什麼？國家標準沒有一致，難怪有民眾認為國防部或國家介選，國防部跟中央必須說清楚、講明白。

商品推薦