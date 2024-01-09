快訊

衛星變飛彈…「誤判將造成嚴重國安危機」 侯友宜籲國安單位公布真相

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 媒體人質疑：10天前怎沒發？

不是越南啦！國家級警報「已飛越南部上空」 民眾傻眼：想說關我何事？

衛星飛越南部基隆狂收簡訊 網友：這南北平衡很芒果乾

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
衛星飛越南部上空，北部民眾也收到簡訊。記者游明煌／翻攝
衛星飛越南部上空，北部民眾也收到簡訊。記者游明煌／翻攝

今天下午基隆很多民眾都收到國防部的國家級警報，市政府不少人誤以為是地震警報，還有人準備往外跑，基隆人大小事社群有很多網友議論紛紛，有網友說「芒果乾介選？」、「以前地震也沒有這麼周到」、「飛越南部上空，為何台灣最北的基隆都收到」、「南北從來沒有這麼南北平衡過，很芒果乾」、「真的有飛彈嗎？」。

基隆市政府下午每間辦公室員工手機都響起警報聲，很多人衝出來問發生什麼事？大家都說「大地震嗎？」，甚至還有人想往外跑，但仔細看簡訊，才發現是大陸衛星，都十分納悶好奇，「怎麼會收到這種警報簡訊？」

基隆人大小事社群有很多網友議論紛紛，有網友說「芒果乾介選？」、「以前地震也沒有這麼周到」、「飛越南部上空，為何台灣最北的基隆都收到」、「南北從來沒有這麼南北平衡過」。

立委蔡適應稍早也在臉書說，大家應該都有收到警報，中國老是用各種威脅利誘和恐嚇的方式，來阻礙台灣民主發展，在去年年底就有多次發射衛星火箭經過我國西南空域，昨天他接受韓國時報和文化日報訪問，兩家來自南韓的媒體，就有提到中國對東亞的威脅。

蔡適應表示，中國不會只針對台灣，亞洲自日本、南韓、菲律賓、越南、泰國、印度，都因為中國的對外擴張受到威脅，台灣也在中國的威脅之中。

蔡說，台灣唯有用民主自由，才能守護我們不被侵略，今年的選舉就是要讓中國共產黨知道，台灣人有權選擇自己的總統，中國共產黨支持的候選人，會受到台灣人民的唾棄，1月13日站出來投票，「他們有飛彈、我們有選票」。

基隆 國防部

延伸閱讀

國防部錯把衛星當飛彈 學者：中英文不通是要嚇唬誰？

國家警報大響 網友質疑：前年飛彈穿越沒警報 衛星卻有？

衛星變飛彈 蘇煥智：政府濫發「芒果乾」應負政治責任

影／國家級警報衛星當飛彈 朱立倫：國防部試圖誤導民眾

相關新聞

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越南部上空

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不...

下午多次發布國家級警報…衛星火箭當飛彈 國防部致歉

對於國防部下午多次對民間出國家級警報，示警中共衛星火箭通過台灣南部上空，但訊息英文版將衛星目標以Missile(飛彈)名...

國家級警報來自災防告警系統 防空警報類別無提及「發射衛星」

國防部今日下午發出國家級警報，表示中國大陸今發射衛星飛越南部上空。根據國家災害防救科技中心的資料，國家級警報來自災防告警...

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 黃揚明：10天前怎沒發？

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。人在立院...

國家級警報民眾揪心 賴香伶：打中國牌、護台贏選舉？

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天下午3時4分發射衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全警訊，對此...

掃街沒注意到國家級警報 柯文哲：不要什麼都陰謀論 但要檢討SOP

國防部發布國家級警報「中國有衛星飛越南部上空」，民眾黨總統候選人柯文哲正在台南掃街，他掃街告一段落時媒體問此事，柯說，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。