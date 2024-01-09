衛星飛越南部基隆狂收簡訊 網友：這南北平衡很芒果乾
今天下午基隆很多民眾都收到國防部的國家級警報，市政府不少人誤以為是地震警報，還有人準備往外跑，基隆人大小事社群有很多網友議論紛紛，有網友說「芒果乾介選？」、「以前地震也沒有這麼周到」、「飛越南部上空，為何台灣最北的基隆都收到」、「南北從來沒有這麼南北平衡過，很芒果乾」、「真的有飛彈嗎？」。
基隆市政府下午每間辦公室員工手機都響起警報聲，很多人衝出來問發生什麼事？大家都說「大地震嗎？」，甚至還有人想往外跑，但仔細看簡訊，才發現是大陸衛星，都十分納悶好奇，「怎麼會收到這種警報簡訊？」
基隆人大小事社群有很多網友議論紛紛，有網友說「芒果乾介選？」、「以前地震也沒有這麼周到」、「飛越南部上空，為何台灣最北的基隆都收到」、「南北從來沒有這麼南北平衡過」。
立委蔡適應稍早也在臉書說，大家應該都有收到警報，中國老是用各種威脅利誘和恐嚇的方式，來阻礙台灣民主發展，在去年年底就有多次發射衛星火箭經過我國西南空域，昨天他接受韓國時報和文化日報訪問，兩家來自南韓的媒體，就有提到中國對東亞的威脅。
蔡適應表示，中國不會只針對台灣，亞洲自日本、南韓、菲律賓、越南、泰國、印度，都因為中國的對外擴張受到威脅，台灣也在中國的威脅之中。
蔡說，台灣唯有用民主自由，才能守護我們不被侵略，今年的選舉就是要讓中國共產黨知道，台灣人有權選擇自己的總統，中國共產黨支持的候選人，會受到台灣人民的唾棄，1月13日站出來投票，「他們有飛彈、我們有選票」。
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