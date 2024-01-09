快訊

衛星變飛彈…「誤判將造成嚴重國安危機」 侯友宜籲國安單位公布真相

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 媒體人質疑：10天前怎沒發？

不是越南啦！國家級警報「已飛越南部上空」 民眾傻眼：想說關我何事？

中共發射衛星為何要發國家級警報？蔣萬安質疑：中央必須要說清楚

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國防部今天下午四度以中英文形式發出國家級警報，嚇壞不少民眾，台北市長蔣萬安表示，過去衛星發射都沒發布，為何這個時間點突然發布國家級警報。記者洪子凱／攝影
國防部今天下午四度以中英文形式發出國家級警報，嚇壞不少民眾，台北市長蔣萬安表示，過去衛星發射都沒發布，為何這個時間點突然發布國家級警報。記者洪子凱／攝影

國防部今天下午四度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，嚇壞不少民眾，外界更質疑大選接近，國家機器介入選舉，台北市長蔣萬安也質疑，如果真是衛星為何要發布國家級警報，且英文還以「飛彈」說明，中央必須要公開說清楚。

蔣萬安表示，剛剛有收到警報、也有看到新聞，陳建仁第一時間竟口誤說是「飛彈」，雖然後來有更正，但這是非常嚴肅的課題，在這個時候應該要對外清楚說明，要非常精確，而不是再製造民眾恐慌。

蔣萬安也質疑，如果真是衛星為何要發布國家級警報，且內容裡中文寫衛星英文卻寫missile是飛彈意思，中央必須要清楚對外說明。

羅智強也痛批，執政黨應把心思放在國家人民，不要一天到晚有一些大家看不懂的舉動，如果中國大陸發射衛星都有發國家級警報，大家就覺得是照慣例，但這次在選前的四天，就特別要發。

羅智強說，民進黨很喜歡用口誤當理由，但不管怎樣講，如果是飛彈就很嚴重，如果是衛星，「那為什麼過去沒有，這次就有？」民進黨現在對這個問題，選舉前難免讓大家有很多的想法。

英文 蔣萬安 羅智強 國防部 陳建仁

延伸閱讀

侯康創造兩岸和平 蔣萬安：台灣未來10年發展關鍵

影／遭陳其邁批立委時期擋前瞻預算 蔣萬安：綠營執政已久陳市長還批在野黨

影／粉絲承認要看帥哥...蔣萬安講話突打結 陪顏寛恒拜票人群擠爆

指蔣萬安抹黑輕軌是就事論事 北市酸陳其邁「辛苦了」

相關新聞

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越南部上空

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不...

下午多次發布國家級警報…衛星火箭當飛彈 國防部致歉

對於國防部下午多次對民間出國家級警報，示警中共衛星火箭通過台灣南部上空，但訊息英文版將衛星目標以Missile(飛彈)名...

國家級警報來自災防告警系統 防空警報類別無提及「發射衛星」

國防部今日下午發出國家級警報，表示中國大陸今發射衛星飛越南部上空。根據國家災害防救科技中心的資料，國家級警報來自災防告警...

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 黃揚明：10天前怎沒發？

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。人在立院...

國家級警報民眾揪心 賴香伶：打中國牌、護台贏選舉？

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天下午3時4分發射衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全警訊，對此...

掃街沒注意到國家級警報 柯文哲：不要什麼都陰謀論 但要檢討SOP

國防部發布國家級警報「中國有衛星飛越南部上空」，民眾黨總統候選人柯文哲正在台南掃街，他掃街告一段落時媒體問此事，柯說，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。