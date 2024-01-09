中共發射衛星為何要發國家級警報？蔣萬安質疑：中央必須要說清楚
國防部今天下午四度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，嚇壞不少民眾，外界更質疑大選接近，國家機器介入選舉，台北市長蔣萬安也質疑，如果真是衛星為何要發布國家級警報，且英文還以「飛彈」說明，中央必須要公開說清楚。
蔣萬安表示，剛剛有收到警報、也有看到新聞，陳建仁第一時間竟口誤說是「飛彈」，雖然後來有更正，但這是非常嚴肅的課題，在這個時候應該要對外清楚說明，要非常精確，而不是再製造民眾恐慌。
蔣萬安也質疑，如果真是衛星為何要發布國家級警報，且內容裡中文寫衛星英文卻寫missile是飛彈意思，中央必須要清楚對外說明。
羅智強也痛批，執政黨應把心思放在國家人民，不要一天到晚有一些大家看不懂的舉動，如果中國大陸發射衛星都有發國家級警報，大家就覺得是照慣例，但這次在選前的四天，就特別要發。
羅智強說，民進黨很喜歡用口誤當理由，但不管怎樣講，如果是飛彈就很嚴重，如果是衛星，「那為什麼過去沒有，這次就有？」民進黨現在對這個問題，選舉前難免讓大家有很多的想法。
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