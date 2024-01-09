下午多次發布國家級警報…衛星火箭當飛彈 國防部致歉

對於國防部下午多次對民間出國家級警報，示警中共衛星火箭通過台灣南部上空，但訊息英文版將衛星目標以Missile(飛彈)名之。國防部今天說，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

國防部下午兩至三度對民眾手機發出國家級警報，內容為「『防空警報』中國於15時04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。『Air raid Alert』Missile flyover Taiwan airspace，be aware。國防部(MND)：02-27355979」。

對此，國防部表示，今（9）日15時3分許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。

國防部說，但簡訊中英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

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