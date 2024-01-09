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國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

英文版國家級警報將中共衛星火箭標成Missile 學者懷疑居心

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部下午多次對民間出國家級警報。圖／截自簡訊
國防部下午多次對民間出國家級警報。圖／截自簡訊

國防部下午多次對民間出國家級警報，示警中共衛星火箭通過台灣南部上空，淡江大學戰研所兼任助理教授揭仲今天表示，這項訊息英文版將衛星目標以Missile(飛彈)名之，且稱通過可翻譯成領空的「AIR SPACE」，內容顯係嚴重錯誤，懷疑這是總統大選投票前，國安單位別有用意的作為。

國防部下令兩至三度對民眾手機出國家級警報，內容為「『防空警報』中國於15時04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。『Air raid Alert』Missile flyover Taiwan airspace，be aware。國防部(MND)：02-27355979」。

揭仲今天表示，中共發射衛星絕非第一次，且近月餘已曾頻繁數度發射，並非新聞；其次衛星目標即便通過台灣附近，也是在大氣層外，早不屬我領空範圍，因為領空最高不超過100公里，這種消息國防部若覺有一定重要性，其實以新聞稿說明即可，想不透為何動用國家警報。

揭仲表示，更值得注意是的，在國家警報訊息中的英文版，用Missile(飛彈)作為衛星火箭目標的形容，還說通過可以翻譯成領空的「AIR SPACE」，他認為這段文字出現在國家警報中是嚴重錯誤。他懷疑這個錯誤是無心或故意，尤其現在是總統大選投票前，國防部一方面發出這種不是很有必要性的警報，另外在英文訊息上又有這麼大的問題，會讓人覺得是國安單位有其他用意。

國防部 揭仲 英文 國安 中共

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