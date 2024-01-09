國防部兩度發國家級警報 網友酸：所以房價會降嗎？
國防部下午3點4分發布「國家級警報」，中文版表示中國發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，英文內容卻標示為發彈。若發現不物體，通報警消人員處理。
台中市豐原地區民眾在臉書群組，隨即發文：「警報響兩次，嚇死人！」、「要打了嗎？」、「要跑了嗎？」，「所以房價會降嗎？」
「嚇唬誰？選戰在即」、「你們打仗了，拿起你的掃把吧」、「來催票了」、「上回飛彈經過沒警告，酸這次衛星經過警告了，酸呆灣郎日常」、「害我以為大地震了」、「芒果乾到貨」。
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