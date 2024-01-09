共軍東海演訓 國防部：目前非台海周邊動態 軍方有掌握

中國海事局於1月7日公告，將於8日及9日早上10時至下午15時進行實彈射擊，並劃設禁航區禁止船隻駛入浙江省寧波與舟山沿海有關海域。國防部發言人孫立方今天表示，共軍這次東海實彈演練，目前並非台海周邊動態，但軍方都有所掌握。

國防部上午舉行例行記者會，對共軍在東海的演訓，國防部情次室情研中心情報官黃明傑上校今天表示，中共在東海實施實彈訓練，並劃設禁航區，國防部都有掌握相關動態，綿密運用聯合情監偵手段研判對我影響。

孫立方則表示，國防部對於台海周邊海空域的所有的動態，國軍綿密掌握，同時基於防制敵人認知作戰攻防、國防施政透明化原則，國防部皆會定時將其公布，目的希望讓國人及國際社會，都能了解區域動態狀況，任何涉及影響區域安全的大型動態，國防部都會公布。

但他表示，共軍這次東海實彈演練，目前並非台海周邊動態，但軍方都有所掌握。

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