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射擊訓練不能裝彈殼回收器 國防部：三步驟可除帳

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部訓次室軍事訓練處長劉慎謨少將。圖／國防部
國防部訓次室軍事訓練處長劉慎謨少將。圖／國防部

國軍積極推動動態射擊訓練，近期下令要求射擊槍枝不能裝設任何形式的彈殼回收裝置。國防部訓次室與後次室兩名少將今天都表示，有動態或靜態射擊訓練時彈殼遺失不見，事後只要繳交消耗紀錄、主官保證書與相關佐證資料，就可以到彈藥庫辦理除帳。

國軍部隊來視彈殼為軍火裝備之一，射擊完須完整回收，國防部近期下令要求部隊實施大範圍奔跑的動態射擊訓練時，槍隻上不得裝設自製的彈殼回收裝置，讓官兵困擾將動輒受罰。國防部上午舉行例記者會，業管將領做出說明。

訓次室軍事訓練處處長劉慎謨表示，國軍的訓練都是以實地、實務、實作以及實戰的訓練為考量，有關於射擊訓練，已要求各部隊，舉凡涉及其變換戰鬥動作、位置移動更換彈夾，還有射擊時間限制，一律不裝設任何形式的彈殼集中器材。那有關於彈殼的回收，會要求射擊部隊利用課間休息，或是整個射擊結束之後，編組實施彈殼撿拾。

他說，如果彈殼有遺失或數量不對的時候，會由彈藥軍官會同射擊指揮官以及安全軍官，就實況詳實填註相關紀錄，包含射擊紀錄報告表，主官保證書以及相關佐證資料，屆時即可到地區彈藥庫辦理除帳。

國防部後次室軍品整備處處長陳春忠也表示，有關於動態或靜態射擊彈殼遺失不見，國防部已作相關規劃，射擊後彈殼無法撿拾回來，那就是在繳交消耗紀錄、主官保證書與相關佐證資料就可以辦理除帳。

國防部 國軍 記者會

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