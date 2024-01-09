新式初教機選擇 空軍：考量國內外商情四大因素規劃

針對空軍未來新式初教機規劃，空軍司令部計畫處處長何振翔今天表示，將依機隊屆壽期程、訓練需求、國內外商情及整體資源優先順序作規劃，透過評析研擬最適合方案。國防部戰規司副司長曹定明則說，國防部會選擇對空軍最有利的方案來執行。

漢翔航空公司昨日發出說帖，公開爭取新式初教機的研製，指國防部以2023年預算排擠問題，以及初教機獲得還有時間裕度，啟動過早為由未將此案納入建案流程，恐重蹈我國航空設計人才流失於國外，全機設計能量幾乎散失的慘痛教訓。

漢翔並宣稱，新式初教機目前已由中科院及漢翔公司先期投入，完成第一階段設計。若政府能啟動自研自製專案，將可展開第二階段細部設計，並於3年後首飛、6年開始量產，可符合空軍2033年開始換裝的需求。

國防部上午舉行例行記者會，何振翔表示，T-34型初教機預於民國122-124年陸續屆壽，新式初教機籌獲方式，空軍還沒到達決定時間，相關預算有規劃，對未來新式初教機籌獲方案，會依機隊屆壽期程、訓練需求、國內外商情及整體資源優先順序作規劃，透過評析研擬最適合方案。

曹定明則說，國防部對國防自主向來都是採支持的，且一貫不變，但國機國造是否是單項才符合國防自主，其實不是，還有很多案子在持續，不會中斷；而預算有限，如何有效利用國防資源，是重要課題，目前以國防部角度來看，對空軍部分以高教機還在持續交機為主，如何讓其如期如質交機，並推動後勤維保、機隊管理，列為優先選項，在有限資源內作最好運用，至於後續初教機機種，國防部會選擇對空軍最有利的方案來執行。

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