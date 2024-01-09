國防部：不會擊毀中共空飄氣球

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長王家駿上校今天表示，中共對我施放空飄氣球，國軍會保持全程監控，視其威脅程度相對應應處，國軍不會因其襲擾而將其擊毀，因為這可能就會達成中共運用不對稱作戰方式，擾亂我戰備作為與消耗國軍武器的目的。

國防部上午舉行例行記者會，國防部發言人孫立方表示，國軍對氣球的掌握，是運用聯合情監偵手段，包括在空機的查證，都是手段之一，國軍對空飄氣球的反制，有一重要原則，首先要研判意圖，國防部匯整近期資料，明確可看出其主要目的，是在運用灰色地帶手段，對我進行襲擾的認知攻防；反制層面，須視其危害程度決定反制手段。

孫立方說，國防部反應原則是視其危害作為依據之一，當情勢判斷顯示其對我危害沒有那麼高時，我方反制就會考量對方執行灰色地帶襲擾與認知作戰時，有沒必要依其意圖作反制。若氣球會對地面產生嚴重危害時，國軍就會積極反制。

國防部情次室情研中心情報官黃明傑表示，針對台海周邊航空器與空飄氣球，國軍全程掌握適切應處，相關動態與背後意圖及目的，國軍會根據實際動態進行研判。

王家駿指出，中共空飄氣球就是一種空中襲擾作為，國軍會保持全程監控，視其威脅程度相對應應處，但國軍不會因其襲擾而將其擊毀，因為這可能就會達成中共運用不對稱作戰方式，擾亂我戰備作為與消耗國軍武器的目的。

不少氣球在本島上空消失，是否曾找到殘骸，孫立方和黃明傑都說沒有找到。王家駿表示，中共空飄氣球若進入人口稠密區，會按照路徑對國軍各個單位發布通知，嚴密監控。至於氣球有無落下，請作戰區嚴密監視。

孫立方說，國防部曾對氣球飛行路徑、時間點與特徵分析，細節不說明。整體而言，對岸目的是用以作為灰色地帶襲擾，對我進行認知作戰，他目前沒有我向對岸施放空飄氣球的資訊。

黃明傑表示，中共空飄氣球施放的時間點早或晚都有偵獲，我方研判結果，就是對我作灰色地帶襲擾，情資來源不便說明，以免我洩漏情監偵手段。

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