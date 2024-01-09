因應中共空飄氣球 國防部執行反偵蒐隱掩蔽部署

針對中共空飄氣球近期密集飄越海峽中線，部分飛越本島上空，國防部情次室情報次長室情研中心情報官黃明傑上校上午表示，中共這項作為，是為對我從事認知作戰，影響民心士氣，國軍部以料敵從寬態度，早期預警，完成反偵蒐隱掩蔽的部署。

國防部今天舉行例行記者會，國際媒體詢問中國大陸飄過來的氣球的用途，國防部說，中共空飄氣球是對我從事認知作戰，國軍須執行反偵蒐隱掩蔽部署。

針對中共空飄氣球的意圖，黃明傑表示，近期中共空飄氣球動態，經過分析研判，近期的中共氣球飄移的路徑，已經對我多條的國際航道造成安全威脅。

他說，中共此舉主要目的，就是從事從事灰色地帶的襲擾，國防部在第一時間，已經通報民航單位做適切應處。中共運用這樣一個作為，就是為從事認知作戰，影響我民心士氣，國軍部隊是以料敵從寬的態度，以早期預警完成反偵搜隱掩蔽的部署。

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