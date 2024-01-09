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國防部：2枚中共空飄氣球昨穿越台灣本島中南部上空

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，其中兩枚中共氣球昨穿越台灣本島中南部上空。圖/國防部
國防部發布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，其中兩枚中共氣球昨穿越台灣本島中南部上空。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，情資顯示昨（8）日有4枚中共空飄氣球逾越海峽中線，其中兩枚穿越台灣本島中南部上空。

國防部表示，昨（8）日6時至今（9）日6時止，國軍偵獲共機10架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中2架次殲16戰機進入西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部進一步說，昨日11時53分、13時58分、19時36分及20時24分偵獲空飄氣球各1枚，逾越海峽中線，位於基隆西方117浬、屏東西北方155浬、基隆西南方170浬及基隆西南方172浬，高度約2萬5000呎、3萬3000呎、2萬呎及1萬5000呎，續向東飄行，並分别於昨日13時7分、16時、22時24分及21時43分消失。國防部發布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，其中兩枚昨穿越台灣本島中南部上空。

國防部 基隆 台海

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