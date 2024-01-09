國防部：2枚中共空飄氣球昨穿越台灣本島中南部上空

蔣中正、蔣經國兩位總統的私人日記付梓出版，蔣氏父子各自寫了57年與46年日記，有極高的史料價值。從日記可看出兩位蔣總統都以國家為己任，一心一意壯大中華民國，相信自己所堅持的道路，才是正確方向。但同時，日記的字裡行間卻也透露了父子兩人個性差異，日記呈現的內心世界，和他們過往在外人面前所展露的形象，有相當落差。例如蔣中正把寫日記視為一種自我修養，半個多世紀沒有一天間斷，而史丹福大學研究員郭岱君則以一個苦字，概括蔣經國日記。...

2024-01-09 07:30