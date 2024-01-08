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漢翔為國造初教機叫板國防部 學者：抗議意味濃厚

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
漢翔公司對空軍初教機預想圖。圖/取自漢翔公司資料
漢翔公司對空軍初教機預想圖。圖/取自漢翔公司資料

漢翔航空公司今天為國造初教機政策公開向國防部叫板，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲今天觀察認為，漢翔之舉表面向軍方抗議，但實則也有向府方喊冤意味，舉措耐人尋味。

朝野目前激烈攻防角逐政權，各部會和國營事業進入看守時期之際，漢翔航空公司今天以一紙新聞資料公開表示，國防部以2023年預算排擠問題，以及初級教練機獲得還有時間裕度，啟動過早為由，未將初教機案納入建案流程，恐重蹈我國航空設計人才流失國外，全機設計能量散失的慘痛教訓。

漢翔並表示，F-16戰機維修中心預計於2024年第一季完成驗證。若無初教機國機國造延續，則這些能量無法開發成台灣品牌系統件以供外銷全球。

揭仲表示，蔡政府國機國造、國艦國造與國防自主政策，向來由國安會親督掌握，漢翔對國造初教機的主張、國防部對2023年國防預算資源運用的排序，相信都曾同時經國安會的運籌取捨，才得出現有政策結果。如今漢翔公開向國防部喊話陳述初教機未能及時銜接國造的困境，頗有向國安會抗議政策取捨的結果，至少也有喊冤的意味。

國安會 國防部 揭仲 國防預算 F-16 戰機

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