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海軍人事異動完成布達 未見潛艦出身將領晉升中將

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍艦指部指揮官吳立平中將。圖／國防部
海軍艦指部指揮官吳立平中將。圖／國防部

軍艦隊指揮部指揮官蔣正國升任副參謀總長，由原海軍參謀長吳立平接任艦隊指揮官，繼續執行海虎潛艦落海人員搜尋任務。

海軍人事異動元旦生效，除蔣正國、吳立平外，海軍司令部參謀長由國防部美軍事代表團團長邱俊榮升任，晉任海軍中將。這是軍方在新任總統選舉產生前，最後一波人事異動。

由於海虎潛艦3名落海人員搜尋任務仍在執行中，由吳立平接手指揮，全案已完成初步調查，報告仍由督察室向上逐級呈報。

目前海軍256戰隊潛艦出身現役少將僅3人，分別在海發中心、國防大學海軍參謀學院與256戰隊服務，目前沒有中將。與過去參謀總長由潛艦出身的李傑、黃曙光李喜明擔任時，潛艦軍官獲重用的時代大不相同。

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