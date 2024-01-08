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義務役男分配國軍優先 海巡署 國安局提需未獲兵額

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署基層單位人力缺口主要為各地區分署岸巡隊206處安檢所，包括含轄屬234處守望哨及31處機動巡邏站等基層單位。圖為機動巡邏站編制。記者洪哲政／攝影
海巡署基層單位人力缺口主要為各地區分署岸巡隊206處安檢所，包括含轄屬234處守望哨及31處機動巡邏站等基層單位。圖為機動巡邏站編制。記者洪哲政／攝影

延長一年兵役役期的義務役役男即將在1月入營服役，國防部以優先滿足國防部單位需求為由，婉拒海巡署國安局對義務役兵額的需求。

據了解，去年國防部主持義務役兵額分配協調會議，海巡署、國安局曾分别提出兵額需求，希望補充特勤中心所需庶務士兵及安檢所、警衛中隊士兵。

海巡署基層單位人力缺口，主要為各地區分署岸巡隊206處安檢所，包括234處守望哨及31處機動巡邏站等基層單位。國安局特勤中心人力缺口，為總務室所轄情報及特勤支援隊士兵。

國防部在會中表示，義務役士兵優先補充國防部單位，徵集充足後，再考慮部外單位需求。

海巡署 國安局 國防部

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