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義務役男分配國軍優先 海巡署 國安局提需未獲兵額
延長一年兵役役期的義務役役男即將在1月入營服役，國防部以優先滿足國防部單位需求為由，婉拒海巡署、國安局對義務役兵額的需求。
據了解，去年國防部主持義務役兵額分配協調會議，海巡署、國安局曾分别提出兵額需求，希望補充特勤中心所需庶務士兵及安檢所、警衛中隊士兵。
海巡署基層單位人力缺口，主要為各地區分署岸巡隊206處安檢所，包括234處守望哨及31處機動巡邏站等基層單位。國安局特勤中心人力缺口，為總務室所轄情報及特勤支援隊士兵。
國防部在會中表示，義務役士兵優先補充國防部單位，徵集充足後，再考慮部外單位需求。
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