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國軍偵獲三枚中共空飄氣球 一枚首度穿越本島南部空域
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天偵獲三枚中共空飄氣球逾越海峽中線，其中一枚凌晨首度穿越本島南部陸地空域。
國防部指出，1月7日6時至今天6時止，國軍偵獲共機9架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中一架次運八反潛機進入西南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部表示，昨天11時54分、12時35分及20時45分，偵獲中共空飄氣球各一枚，逾越海峽中線，位於基隆西方103浬，基隆西北方85浬及屏東西方114浬，高度約1萬8000呎、2萬4000呎及2萬3000呎，續向東飄行，昨天12時30、14時55分及今天零時21分消失。
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