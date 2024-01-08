國軍偵獲三枚中共空飄氣球 一枚首度穿越本島南部空域

國史館去年底出版蔣經國日記，首批時間是1970至1979年。這是蔣經國日記最後幾本，1980年後，他未再留下日記，學者多半認為，最後這十年日記，能忠實反映蔣經國當時心中所想。這批日記可以看出蔣經國與蔣宋美齡尊而不親的關係。他提及只大自己12歲的繼母，言詞客氣，但對宋美齡姐姐宋靄齡的子女孔令侃、孔令偉兄妹，毫不掩飾極度厭惡，批評孔宋害慘蔣家，對於慣常女扮男裝的「孔二小姐」孔令偉，形容為「妖怪」。

2024-01-08 07:30