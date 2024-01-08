新兵入伍靶場不足 觀光海岸試行輕兵器射擊

國軍北中南三作戰區月前分別在重點沙灘、海岸實施後備旅輕兵器射擊。據悉，這是為了因應義務役恢復徵召後，輕兵器射擊需求暴增、本島靶場數量不足，因此試行在包括觀光海岸實施輕兵器射擊，若獲民意支持將擴大實施，以滿足新兵訓練需求。

陸軍北、中、南作戰區包括六、十、八軍團，月前安排後備部隊分別在北部觀音海水浴場、大甲溪北岸河堤靶場與台南喜樹沙灘實施T-91步槍、手槍等地面武器及輕兵器對海射擊。

據悉，陸軍五個新訓旅陸續編成、義務役恢復徵召與實戰化訓練政策，本島輕兵器靶場數無法滿足未來暴增需求，尤其時數與射擊彈數都大幅增加的新兵訓練、後備軍人教召，靶場容量與流路問題必須解決，軍方高層因此研議在北中南各軍團所屬海岸線，規畫試行輕兵器實彈射擊訓練，若評估可行且獲得民意支持，未來將擴大實施，優先適用對象是常備部隊「駐地保持射擊」，以便將靶場空出來滿足新兵訓練需求，除手、步槍射擊外，後續有可能將機槍、火箭彈等武器納入考量。

國防部曾向立法院說明，國軍本訓場即戰場精神，於作戰責任地境內實施相關訓練。經評估，目前靶場可滿足訓練實需，將逐年挹注預算辦理整新建工程，發揮最大訓練效益。

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