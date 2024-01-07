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國防部：1枚中共空飄氣球昨飄過基隆西方高空

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，1枚中共空飄氣球逾越海峽中線，昨天飄過基隆西方約90浬，高度3萬2000呎，續向東飄行，16時7分消失。

國防部表示，昨天6時至今天6時止，國軍偵獲共機8架次、共艦6艘次，在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部說，昨天14時16分偵獲空飄氣球1枚，逾越海峽中線，位於基隆西方約90浬，高度約3萬2000呎，續向東飄行，16時7分消失。

國防部 基隆 台海 中共 解放軍

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