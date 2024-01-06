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中共空飄氣球昨飛越北海陸岸 國防部譴責中共罔顧航安

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部近期密集公布中共空飄氣球連續飛越台灣上空情資。圖/國防部
國防部近期密集公布中共空飄氣球連續飛越台灣上空情資。圖/國防部

國防部近期密集公布中共空飄氣球連續飛越台灣上空情資，昨日有1枚飛過北部海岸，接近台北首都。國防部今(6)日公開表示，對中共漠視飛航安全，置兩岸及國際飛航乘客安全於不顧的態度，表達讉責。

國防部曾對外公開表示，中共空飄氣球非大型的「監偵氣球」，而為用於氣象觀測或高空科學研究的「探空氣球」；而國軍和氣象署也施放相同的氣球。但昨日一枚中共氣球飛行時「削」過北海岸陸地，國防部今即發表譴責聲明。

國防部今公布中共解放軍台海周邊海、空域動態指出，本月5日（星期五）6時至今日（星期六）6時止，國軍偵獲共機13架次共艦5艘次，持續在台海周邊活動，其中1架次無偵7偵察機進入西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部同時表示，國軍昨(5)日12時4分及13時5分偵獲空飄氣球各1枚，逾越海峽中線，位於新竹西北方約33浬及西方約51浬，高度約1萬7000呎及2萬4000呎，續向東北飄行，並於昨（5）日12時57分及15時37分消失。

國防部表示，經彙整中共空飄氣球近期飄移路徑，已對多條國際航道安全造成嚴重威脅。國軍除嚴密掌握相關動態，在第一時間，通報民航單位適切應處；也對中共置兩岸及國際飛航乘客安全於不顧之態度，表達讉責。

國防部指出，經分析研判，近期偵獲空飄氣球，主要目的是以灰色地帶襲擾，企圖運用認知作戰，影響我民心士氣。國軍部隊除以「料敵從寬」態度，依早期預警完成反偵搜之隱、掩蔽部署；並籲請國人認清中共認知作戰手法，理性冷靜面對，避免受其影響。

國防部說，國際飛航安全攸關乘客生命、財產安全；各國政府協同合作，共同消弭威脅、確保飛行安全，已為當今人類社會普世價值，中共卻仍罔顧各國致力推動飛航安全努力，呼籲立即停止此種做法，確保區域飛航安全。

國防部 中共 國軍

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