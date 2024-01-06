大陸空飄氣球連4天飛越海峽中線 白宮籲別干預台灣選舉

中國大陸空飄氣球在台灣總統選舉前夕，連日飛越台灣上空，被指干預選舉；白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，美國支持台灣的民主與制度，持續關注外界可能試圖干預台灣選舉，並敦促台灣以外的各方不要干預台灣選舉，讓台灣能擁有自由公平且民主的選舉。

我國防部昨天表示，過去廿四小時內的共軍動態，除了兩架次共機進入台灣西南空域，共艦四艘次在台海周邊活動外，偵獲一枚空飄氣球飛越海峽中線，從台灣北方空中掠過。 這是連續第四天，國防部發布大陸氣球越線消息。

國防安全研究院研究員柯永森告訴紐約時報，空飄氣球是灰色地帶行動的一部分，中國大陸運用情報軍事力量來警告台灣，同時避免陷入赤裸裸的對抗；而選在接近台灣選舉的時間發動很能佐證，台灣馬上要舉行選舉，時機敏感，北京也許想要放緩音調，比起常用的飛機和船艦擾台，改用氣球可以傳達比較低強度的脅迫和騷擾。

華府的軍事專家路易斯（Ben Lewis）對紐時分析，比起一九九六年，中國大陸打算透過飛彈試射和軍事演習，來影響台灣總統選舉卻失敗了；這次，北京在選前沒有舉行大規模的軍事行動，但從數量和時間點來看，仍可以視為北京的行動升級，若北京領導人們不滿台灣選舉的結果，可能會採取更激烈的行動，北京的反應難以預測，空飄氣球就是一個警告。

軍事專家們告訴紐約時報，愈來愈擔心北京頻繁運用高空氣球來搜集情報，柯永森表示，這會是更棘手的問題。

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