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點名馬文君舉報潛艦洩密案 郭璽代韓國SI負責人發聲明

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
郭璽手持SI公司（技高策略股份有限公司）負責人PARK（朴武植）簽名的聲明書。記者王勇超／攝影
郭璽手持SI公司（技高策略股份有限公司）負責人PARK（朴武植）簽名的聲明書。記者王勇超／攝影

南韓媒體昨天報導，韓國警方正加緊調查大宇造船海洋公司前員工涉嫌將內部技術外流、應用在台灣潛艦「海鯤號」，這是由一位「台灣的親中立委所舉報」。高雄市第3選區立委候選人郭璽今天上午開記者會，直接點名國民黨立委馬文君，就是南韓新聞報導中所謂的親中立委。

郭璽說，韓國關鍵人物SI公司（技高策略股份有限公司）負責人PARK（朴武植）今早本來要跟他一起出面開記者會，但因為律師緊急提醒，案件在二審中，不適合現身受訪，因此PARK臨時委託他代表宣讀聲明書。

郭璽表示，PARK是SI公司的老闆，SI公司是台灣潛艦國造過程中非常重要的技術顧問協助公司，是我們國家好不容易請來協助潛艦國造的技術人員。

對於SI等相關人士否認提供大宇造船海洋公司的潛艦設計圖給台灣，郭璽說，沒有一個人擁有完整的潛艦設計圖，就算有了韓國的設計圖也沒用，因為台灣買不到內裝配備，根本組裝不起來，「海鯤號」是由台船設計的，並非抄襲。

郭璽說，台船也已經發過正式新聞稿，說潛艦是台灣自己的設計，與韓國的潛艦沒有關係，台灣潛艦用的裝備，也跟韓國「沒有一樣相同！」台灣不可能用韓國的潛艦資料，馬文君一直說是揭弊，其實跟弊案無關。

郭璽手持PARK簽名的聲明書，對媒體念出聲明書中的兩點聲明，強調SI在台工作，從未將任何韓國潛艦機密資料，洩漏給台灣任何單位；SI對於台灣的國防委員將台灣的機敏資料送到韓國調查單位，造成巨大影響，深表遺憾。

郭璽說，馬文君給韓國3000多份檔案，卻一直狡辯只是送錄音檔，「錄音檔韓國要怎麼去查資料？」韓國的報導已經有寫，馬文君送的有圖檔、設計圖、報告、計畫書，更詳細的資料韓國檢方都會揭露出來。

郭璽表示，韓國的新聞報導已經揭露得很清楚，韓國的國家情報院及國家檢察署已經完成調查，所有調查的資料，來自中華民國台灣的國防委員會的委員，郭璽說：「就是親中的立法委員，就是我們偉大的馬文君馬委員！」

郭璽說，馬文君叛國洩密、出賣台灣所有人民，已經得到證實，希望馬文君立刻退選，立刻辭去國會議員職務，誠實向國人交代洩密過程，並向國人道歉。因為這傷害了我們國家的國防自主進程，傷害台灣人民感情，也傷害南投鄉親對馬文君的託付。

郭璽說，他要鄭重地向馬文君挑戰，「妳所有的洩密，已經在韓國得到證實，是由妳提供的資料，造成潛艦國造的重大傷害！」

馬文君在去年10月5日曾透過臉書表示，錄音檔揭露郭璽犯罪行為，她只是送去爆料錄音檔，國防部也認為內容未含機敏，「不作為，難道做為一位國會議員，要坐視『潛艦國造』可能淪為國際醜聞？」

高雄市第3選區立委候選人郭璽今天上午開記者會，表示南韓媒體報導前件洩密案是由一位「台灣的親中立委所舉報」。記者王勇超／攝影
高雄市第3選區立委候選人郭璽今天上午開記者會，表示南韓媒體報導前件洩密案是由一位「台灣的親中立委所舉報」。記者王勇超／攝影

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