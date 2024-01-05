南韓查造船技術外洩 馬文君：潛艦國造恐成國際醜聞
高雄市立委候選人郭璽今天引用南韓媒體報導，點名國民黨立委馬文君舉辦大宇造船海洋公司前員工將技術外流，用在台灣潛艦「海鯤號」。馬文君說，若報導屬實，民進黨政府潛艦國造，將淪為重大國際醜聞，她也鄭重要求國防部，啟動危機處理，挽救台灣形象。
馬文君認為，郭璽掮客集團，假造艦之名，到全世界盜竊機密，害全體台灣人蒙羞，竟然還有臉大言不慚指控別人。這就是為什麼台灣需要政黨輪替，第一個查辦黃曙光、郭璽！
她說，根據「韓聯社」報導，韓國慶尚南道警察廳調查顯示，兩名曾任職大宇造船公司的韓籍工程師，離職後轉任某負責潛艦開發顧問公司，涉嫌將大宇造船2011年幫印尼造艦的設計圖帶走，並洩漏給台船公司，用於建造台灣潛艦「海鯤號」。
韓國國防部強調，目前沒有向台灣輸出潛艦相關裝備或技術的許可紀錄，正與相關國家積極合作「防止國防科學技術外流」。若韓國報導屬實，民進黨潛艦國造，將淪為重大國際醜聞。
馬文君提出四點訴求，鄭重要求國防部啟動危機處理。
一、查證韓方媒體報導的案情，是否屬實。
二、調查我方人員是否涉案，並釐清台船責任。去年7月4日，台船面對竊密質疑，還曾發新聞反駁，稱：「國造潛艦完全由國人設計，技協審認，絕無抄襲或仿製」，與如今韓媒報導完全相反，定有一方說謊。
三、國防部應立即全面盤點此案之外，潛艦國造所有「商源」、設計圖、各項裝備，與各項輸出許可，還有無類似詐欺、盜竊，或造假情事。
四、盜竊他國機密，屬重大國際醜聞，將重創台灣形象，國防部應盡速對國內外說明調查結果，澄清立場。
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