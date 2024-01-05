陸空飄氣球飛越台上空 白宮：敦促外界不要干預台灣選舉
中國大陸空飄氣球在台灣總統選舉前夕，連日飛越台灣上空，被指違干預選舉；白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）4日表示，美國支持台灣的民主與制度，敦促台灣以外的各方不要干預台灣選舉。
柯比稱無法證實氣球報導，他表示，美國大力支持台灣的民主與民主制度，希望看到台灣選舉能自由、公平、開放與透明地舉行。
柯比說，美國持續關注外界可能試圖干預台灣選舉，持續敦促台灣以外的各界不要干預台灣選舉，讓台灣能擁有自由公平且民主的選舉。
台灣國防部3日發現中共3枚空飄氣球逾越海峽中線，其中一枚飄進本島中部山區後消失；此外，共機6架次與共艦6艘次持續在台海周邊活動，其中1架運8反潛機進入西南空域。
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