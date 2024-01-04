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擴大國軍訓場睦鄰經費用途 國防部：和選舉無關
國防部昨天公告修正國軍訓場睦鄰工作要點，擴大睦鄰專案補助經費用途，1月16日實施，遭質疑是大選前利多。國防部今天表示，這次修訂要點歷經半年研討，公布時機是為利地方公所作業與年度預算支用，與選舉無關。
地方受國軍實彈射擊訓練影響程度及危安風險較高者，將獲增加一定比率的補助額度。總統大選前，大修國軍訓場睦鄰工作要點，放寬補助範圍，昨天預告後兩周就快速上路，作法罕見。
國防部說，國軍近年射擊訓練頻次增加，為強化睦鄰工作，依地方政府建議，邀集學者專家共同研討後辦理修訂。這次修訂要點歷經半年研討，民國112年12月修訂完畢，113年1月生效施行，以利地方公所作業與年度預算支用，與選舉無關。
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