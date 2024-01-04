快訊

幼稚園老師、演員...二戰時蘇聯十大女狙擊手 她被稱為死亡女神

事隔僅一天…日航啟動支付賠償金 網讚「高效率」感動曝金額

少了這一味口感差很大 麥克雞塊用天然澱粉替換的磷酸鹽到底是什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部：3枚中共空飄氣球昨逾越海峽中線 1枚飄進本島

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天再度發現中共3枚空飄氣球逾越海峽中線，情資顯示其中一枚飄進本島中部山區後消失。

國防部表示，1月3日星期三6時至4日星期四6時止，國軍偵獲共機6架次、共艦6艘次，持續在台海周邊活動，其中1架運8反潛機進入西南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部指出，昨天15時7分、16時8分及17時51分，國軍偵獲空飄氣球各1枚，逾越海峽中線，馬公西方約48浬、新竹西北方約45浬及馬公西方約44浬，高度約3萬6000呎、2萬4000呎及1萬5000呎，續向東北飄行，並分別於昨天17時6分、17時40分及19時16分消失。國防部公布圖資内容顯示，其中一枚氣球飄進本島中部山區後消失。

國防部 國軍 中共

延伸閱讀

國防部公布 大陸3枚空飄氣球飛越台灣本島

國防部證實 國人涉以開地下錢莊為中共情蒐遭法辦

國防部首公布中共探空氣球橫越台灣本島上空情資

國防部：籲法界嚴肅看待暴行、抗命及聚眾鬥毆軍紀案

相關新聞

國防部：3枚中共空飄氣球昨逾越海峽中線 1枚飄進本島

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天再度發現中共3枚空飄氣球逾越海峽中線，情資顯示其中一枚飄進本島中部山區後...

幼稚園老師、演員...二戰時蘇聯十大女狙擊手 她被稱為死亡女神

俄羅斯恢復二戰時期招募女兵，訓練她們擔任狙擊手任務，這些女兵將前進烏克蘭戰場。中國大陸媒體《參考消息》引述美國戰略之頁網站2023年12月24日報導稱，符合條件的俄羅斯女性前進烏克蘭戰場服役，每月至少可以掙到1200美元，這在當代俄羅斯可是一大筆錢。 事實上，二戰期間的蘇聯女兵作戰能力給人深刻的印象，尤其女狙擊手更是赫赫有名。她們有人年僅20歲就被稱為「看不見的恐怖」，有人參戰前還是一名幼稚園老師，卻無聲無息地扮演死亡女神。生死線上，她們取敵人性命，卻也因為救助負傷同袍曝露位置被擊斃。那些能活著離開戰場的女狙擊手，陪伴她們走到人生終點的，是勳章，也是負傷。以下就來盤點二戰期間的蘇聯十大女狙擊手。...

選前公告急上路 軍方睦鄰經費擴大用途

國防部昨天公告修正後的「國軍訓場睦鄰工作要點」，擴大睦鄰專案補助經費用途，地方受國軍實彈射擊訓練影響程度及危安風險較高者...

航入我限制水域…鵝鑾鼻外海出現陸籍拖船 海巡驅離後一再稱「要走了」

鵝鑾鼻西南外海出現兩艘中國大陸拖船拖帶一艘平台船，傳進入我3浬水域，海巡署公布驅離影片表示，兩艘拖船因海象惡劣轉向避風，...

獨／選前利多 國軍睦鄰經費擴大用途 1月16日實施

國防部今天公告修正後的國軍訓場睦鄰工作要點，擴大睦鄰專案補助經費用途，為地方受影響程度及危安風險較高者，增加一定比例的補...

空軍耗資近4億元決標採購雲母、魔法飛彈零附件

國防部今天公布耗資3億9682萬7329元預算，採開放式契約方式，透過國防採購室駐歐採購組向法國採購一批飛彈零附件。據了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。