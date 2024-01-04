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國防部：3枚中共空飄氣球昨逾越海峽中線 1枚飄進本島
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天再度發現中共3枚空飄氣球逾越海峽中線，情資顯示其中一枚飄進本島中部山區後消失。
國防部表示，1月3日星期三6時至4日星期四6時止，國軍偵獲共機6架次、共艦6艘次，持續在台海周邊活動，其中1架運8反潛機進入西南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部指出，昨天15時7分、16時8分及17時51分，國軍偵獲空飄氣球各1枚，逾越海峽中線，馬公西方約48浬、新竹西北方約45浬及馬公西方約44浬，高度約3萬6000呎、2萬4000呎及1萬5000呎，續向東北飄行，並分別於昨天17時6分、17時40分及19時16分消失。國防部公布圖資内容顯示，其中一枚氣球飄進本島中部山區後消失。
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