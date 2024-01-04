國防部：3枚中共空飄氣球昨逾越海峽中線 1枚飄進本島

俄羅斯恢復二戰時期招募女兵，訓練她們擔任狙擊手任務，這些女兵將前進烏克蘭戰場。中國大陸媒體《參考消息》引述美國戰略之頁網站2023年12月24日報導稱，符合條件的俄羅斯女性前進烏克蘭戰場服役，每月至少可以掙到1200美元，這在當代俄羅斯可是一大筆錢。 事實上，二戰期間的蘇聯女兵作戰能力給人深刻的印象，尤其女狙擊手更是赫赫有名。她們有人年僅20歲就被稱為「看不見的恐怖」，有人參戰前還是一名幼稚園老師，卻無聲無息地扮演死亡女神。生死線上，她們取敵人性命，卻也因為救助負傷同袍曝露位置被擊斃。那些能活著離開戰場的女狙擊手，陪伴她們走到人生終點的，是勳章，也是負傷。以下就來盤點二戰期間的蘇聯十大女狙擊手。...

2024-01-04 07:30