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選前公告急上路 軍方睦鄰經費擴大用途

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防部昨天公告修正後的「國軍訓場睦鄰工作要點」，不但擴大睦鄰專案補助經費的用途，還新為地方受影響程度及危安風險較高者，增加一定比例的補助額度。新要點將在本（1）月16日開始實施。圖/本報資料照
國防部昨天公告修正後的「國軍訓場睦鄰工作要點」，不但擴大睦鄰專案補助經費的用途，還新為地方受影響程度及危安風險較高者，增加一定比例的補助額度。新要點將在本（1）月16日開始實施。圖/本報資料照

國防部昨天公告修正後的「國軍訓場睦鄰工作要點」，擴大睦鄰專案補助經費用途，地方受國軍實彈射擊訓練影響程度及危安風險較高者，將獲增加一定比率的補助額度。新要點將在本月十六日開始實施。

國軍實彈射擊訓場包括屏東恆春保力山、滿州鄉、牡丹鄉、新竹坑子口靶場等，近年都曾遭受陳抗，國防部受限睦鄰經費依法用途有限，總統大選前大修國軍訓場睦鄰工作要點，放寬補助範圍，且昨天預告後兩周就實施，較為罕見。

這項要點將國防部政戰局新增為睦鄰工作權責單位，負責「指導及協助各級部隊經營地方關係」。針對睦鄰經費支用，除原專案改善計畫及公益支出二類外，新增「專案改善備用計畫項目」，公益支出則擴大到社會福利項目，以老人供餐、學生營養午餐、長期照顧服務、托育補助、生育津貼、醫療補助等六項為限。

至於睦鄰經費上限，仍按原辦法中區分一到六級，金額從一千萬元至一百萬元。

國軍 國防部 陳抗

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