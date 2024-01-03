獨／選前利多 國軍睦鄰經費擴大用途 1月16日實施

國防部今天公告修正後的國軍訓場睦鄰工作要點，擴大睦鄰專案補助經費用途，為地方受影響程度及危安風險較高者，增加一定比例的補助額度，這項辦法將在1月16日實施。

國軍實彈射擊訓場包括屏東恆春保力山、滿洲鄉、牡丹鄉、新竹坑子口靶場等，近年都曾遭受陳抗，國防部受限睦鄰經費依法用途有限，總統大選前大修國軍訓場睦鄰工作要點，緊急公布上路，受到矚目。

國防部首度將政戰局納入權責單位，負責指導及協助各級部隊經營地方關係，支援國軍訓場睦鄰工作任務的達成；針對睦鄰經費支用，除原專案改善計畫及公益支出二類外，新增專案改善備用計畫項目，指與專案改善及公益支出計畫於申請時同時編製並經審定，於年度內各地方公所執行審定之專案改善計畫後，其睦鄰經費尚有賸餘者，可據以再執行之專案改善計畫，擴大睦鄰經費用途。

睦鄰經費專案改善的用途，原辦法僅簡單訂定包括 環境衛生、綠美化及海洋生態環境保護。 村里辦公處、活動中心、地方基礎建設及其他公共設施之興建或維修。 開放民眾使用之健康、休憩及視聽器材等居民福利設施。 裝設、修繕隔音設施及其必要之空調設備。

新法針對原項目用途加以詳訂，如原環境保護項下，增訂包括環境衛生、綠美化、植栽、防沙、防塵土、水土保持工程、海岸港口基礎建設、魚苗放流、清理廢置魚網、淤砂清理等海洋生態環境保護項目，明確規定可由訓場當地設籍滿一年的漁民承作。新增經費可運用社區總體營造相關事項，同時增訂可辦理公益支出計畫所需之非消費性財產之採購，擴大睦鄰經費用途。

國軍睦鄰經費公益支出的用途，原規定是用於協助機關、學校、民間團體辦理環境保護、疾病防治、淨灘、淨山或村里民大會等公益活動，其中對同一民間團體之補捐助金額，每年度以不超過新台幣5萬元為原則，公益支出總額並不得超過每年睦鄰總金額十分之三。

新辦法規定，公益支出可用於協助機關、學校或相關主管機關登記有案的民間團體辦理環境保護、疾病防治、淨灘、淨山或村里民大會，或海洋文化維護、地方特色、創生、原住民族文化等相關活動，與民眾參加公益活動而給予投保的團體保險。可擴大到社會福利項目，以老人供餐、學生營養午餐、長期照顧服務、托育補助、生育津貼、醫療補助等六項為限。

至於睦鄰經費上限，仍為區分1級到6級，金額從1000萬元至100萬元。新修訂國軍訓場睦鄰工作要點新增，國軍訓場周邊的地方受影響程度及危安風險較高者，得酌增一定比例之額度，年度射擊天數滿100日者，酌增10%；每逾10日再增加3%；砲彈飛越民宅上方者，酌增10%。負責評估相關風險的長期監測機構，由各軍種負責招標設立。

新辦法規定，地方公所一旦領受國軍睦鄰經費，應全力配合國軍訓場任務達成，主動協助處理地方居民及民間團體機構陳情抗議情事。

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