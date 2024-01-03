國防部公布 大陸3枚空飄氣球飛越台灣本島

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態情資顯示，昨天有3枚中共空飄氣球飄越台灣本島上空，另有一架飛豹殲轟7戰機出現在北部空域，國軍嚴密監控與應處。

國防部表示，1月2日星期二至3日星期三6時止，國軍偵獲共機9架次，共艦4艘次，持續在台海周邊活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入北部及西南空域2架次，包括北部空域出現一架飛豹殲轟7戰機、西南空域是一架BZK005無人機，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

飛豹是戰鬥轟炸機，主要用以進行戰役縱深攻擊以及海上和地面目標攻擊，可進行超音速飛行。有能力威脅本土，其在北部空域活動受關注。

國軍2日8時27分、14時53分、15時52分及18時41分各偵獲中共空飄氣球共4枚，逾越海峽中線，位於清泉崗西南方約105浬、160浬、159浬及基隆西北方約78浬，高度約1萬2000呎、1萬8000呎、2萬2000呎及2萬4000呎，續向東北飄行，其中3枚横越本島上空，分別在昨天10時48分、17時18分、19時1分及19時2分消失。

根據國防部公布資訊，軍方2日首度公布1枚中共探空氣球飛越本島上空，有專家評論是氣象用途，今天公布3枚氣球飄越本島，是近期最多直接飛越本島的紀錄，納入中共解放軍在台海活動的情資項下。

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