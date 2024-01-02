國防部證實 國人涉以開地下錢莊為中共情蒐遭法辦

國防部與調查局等國安單位合作，查獲國人透過地下錢莊，涉嫌為中共在台發展組織。國防部表示，深化安全調查與國安聯防機制，共同防杜中共滲透蒐情。

媒體報導，空軍某雷達站官兵疑因向地下錢莊借貸，無力還款，涉嫌將部隊機密資料供售對岸，此案已連續逮捕3名士官及1名女子，全案依違反國家安全法偵辦。

國防部表示，依官兵檢舉，配合調查局等國安單位，查獲某國人透過地下錢莊，涉嫌在台發展組織，及時採取損害管控作為，偵除不法。目前全案進入司法程序，國防部持續配合檢調偵辦。

國防部說，近期偵破共諜案，凸顯國軍反情報教育發揮功效，將持之以恆施教；深化安全調查與國安聯防機制，共同防杜中共滲透蒐情。

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