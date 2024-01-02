聽新聞
test
0:00 / 0:00
中共探空氣球橫越本島上空 舒孝煌：非軍事用途
中共有兩枚探空氣球昨天晚上飄過台灣海峽中線後，其中一枚從嘉義穿過本島上空，高度3萬呎，這是國防部首度公布有中共氣球飄過本島上空情資。國防安全研究院舒孝煌副研究員舒孝煌今天表示，這種高度的氣球，為蒐集氣象數據之用，沒有軍事用途。
全球氣象單位有相關共同協定，包括我國氣象署、環保署在內，每年都會定期施放這類飄行高度約2萬呎，不可控制的探空氣球，蒐集大氣資訊與數據，中國大陸自然也有，過去我國經常有目擊案例，唯一可能影響航安，不太可能做軍事用途。這種氣球與去年初在美國6萬英呎發現的可控氣球不同，
國防部近期對中共共機、共艦、火箭、氣球通過或接近台灣的動態加以發布，是為表示我嚴密監控中共活動。
舒孝煌說，空飄氣球蒐集的大氣數據，常也被認為與軍事用途有關。因為作戰航空器必須依賴氣象，去年初在美國上空6萬5000呎發現的大型氣球，經阿拉斯加、加拿大飄到美國，西岸飄到東岸，甚至在飛彈實驗場上空徘徊，雖然美國未發現目標曾蒐集到什麼數據，但有人認為中共正在發展近太空航空器，如東風17型導彈這種極音速武器，就是在這個高度飛行，但台灣發現的氣球並非類似用途。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言