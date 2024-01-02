中共探空氣球橫越本島上空 舒孝煌：非軍事用途

中共有兩枚探空氣球昨天晚上飄過台灣海峽中線後，其中一枚從嘉義穿過本島上空，高度3萬呎，這是國防部首度公布有中共氣球飄過本島上空情資。國防安全研究院舒孝煌副研究員舒孝煌今天表示，這種高度的氣球，為蒐集氣象數據之用，沒有軍事用途。

全球氣象單位有相關共同協定，包括我國氣象署、環保署在內，每年都會定期施放這類飄行高度約2萬呎，不可控制的探空氣球，蒐集大氣資訊與數據，中國大陸自然也有，過去我國經常有目擊案例，唯一可能影響航安，不太可能做軍事用途。這種氣球與去年初在美國6萬英呎發現的可控氣球不同，

國防部近期對中共共機、共艦、火箭、氣球通過或接近台灣的動態加以發布，是為表示我嚴密監控中共活動。

舒孝煌說，空飄氣球蒐集的大氣數據，常也被認為與軍事用途有關。因為作戰航空器必須依賴氣象，去年初在美國上空6萬5000呎發現的大型氣球，經阿拉斯加、加拿大飄到美國，西岸飄到東岸，甚至在飛彈實驗場上空徘徊，雖然美國未發現目標曾蒐集到什麼數據，但有人認為中共正在發展近太空航空器，如東風17型導彈這種極音速武器，就是在這個高度飛行，但台灣發現的氣球並非類似用途。

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