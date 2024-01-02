陸軍司令部：完成紅隼火箭彈兵專長駐地與基地訓練規劃
陸軍司令部今（2）天表示，陸軍已完成紅隼反裝甲火箭彈的專長、駐地及基地訓練規劃，以建構陸軍完整戰力，達成建軍備戰目標。
陸軍被媒體披露現有66火箭彈庫存高達3萬枚打不完，續購紅隼反裝甲火箭彈是否為高層指示，可受公評。陸軍採購5000枚紅隼火箭彈被指恐不符實需。
但陸軍司令部今日說，國軍彈藥採購，均依戰訓實需及彈藥壽期分年採購補充；報導內容，並非事實。
陸軍司令部說，現階段於火箭彈專長班、基地鑑測及三軍聯訓時，均有實施六六火箭彈實彈射擊；另已完成紅隼火箭彈的專長、駐地及基地訓練規劃，以建構陸軍完整戰力，達成建軍備戰目標。
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