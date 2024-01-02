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國防部首公布中共探空氣球橫越台灣本島上空情資

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部公布中共解放軍進入台海周邊示意圖則標示兩枚為中共探空氣球。圖/國防部
國防部公布中共解放軍進入台海周邊示意圖則標示兩枚為中共探空氣球。圖/國防部

國防部上午公布中共解放軍台海周邊海、空域動態指出，中共有兩枚探空氣球昨（1）晚飄過台灣海峽中線後，其中1枚直接從嘉義角度穿過本島上空，這是國防部首度公布有中共氣球飄過本島上空的情資。

國防部今天表示，1月1日（星期一）6時至今（2）日（星期二）6時止，國軍偵獲共機4架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動，其中1架空警500預警機進入西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部同時表示，國軍昨(1)日21時31分及22時40分偵獲空飄氣球各1枚，逾越海峽中線，位於嘉義西北方約55浬及基隆西北方約71浬，高度約3萬及3萬2000呎，續向東北飄行，並於昨日23時43分及今(2)日零時43分消失。

國防部公布情資標示兩枚氣球為中共空飄氣球，其所公布中共解放軍進入台海周邊示意圖則標示兩枚為中共探空氣球。探空氣球多為氣象用途性質。橫越本島上空的探空氣球飛過中央山脈，進入太平洋後消失。

中共 國防部 台海

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