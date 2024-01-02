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新聞眼／庫存打不完 買紅隼打腫臉充胖

聯合報／ 本報記者洪哲政

中科院以六六火箭彈為藍本研發紅隼火箭彈，是蔡政府國防自主象徵之一，性能受肯定，但以實需而言，這項裝備顯然成為宣傳義務役延長的「政策火箭彈」，軍方打腫臉充胖子，只為符合讓役男使用到當局治下軍品的象徵性。

紅隼與六六火箭彈是屬於輕型無導引的反裝甲火箭，主要不是用來對付主力戰車，而是輕型裝甲車與堅固工事。

陸軍當年並未提出採購需求，是陸軍庫存還有三萬枚庫存規畫檢修堪用的六六火箭彈打不完，引進口徑相同的紅隼，不切實際。而陸軍反制主力戰車用的各型拖式與標槍反裝甲飛彈，總數粗估也有三千枚以上。

蔡總統二○二二年六月間巡視海軍陸戰隊部隊時，親自扛起這項國造火箭彈體驗操作，並稱很好操作後，陸軍九月即決標採購五千枚紅隼。

國防部和國安單位合議的一年制義務役說帖，也宣稱役男入伍將學習操作紅隼反裝甲火箭等新式武器，並藉各式模擬器和雷射接戰系統進行訓練，使演訓能更貼近實戰。陸軍是不是因應高層指示採購，決策過程可以公評。

六六火箭彈或紅隼火箭彈屬於「彈藥」，而非「武器裝備」，不會記載在部隊編裝表上，部隊在任務有需要時，如下基地演訓前，透過彈藥申請獲撥。

陸軍每個步兵連步兵班，都有兩個火箭彈兵，但連隊平時頂多只有訓練用的六六火箭彈縮射筒，或是噴成淺藍色的空筒。只有飛彈或火箭的發射器，才有正式編制。

中科院研製紅隼，在發射筒研發確有新意，如可以結合雷射指標器、夜視鏡，也符合人體工學，但用完就丟的發射筒成本高、也沒有伸縮功能，不利攜帶與運送。因應口徑小，所以研發者會希望有三枚換一車的彈海戰術。

火箭 紅隼 陸軍

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