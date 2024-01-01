國防部：國軍廉能施政已獲國際肯定

國防部今天表示，國軍廉能施政已獲國際肯定。而國軍一貫秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度，持恆強化各項戰力整建與戰備整備。

各政黨副總統候選人今天進行辯論，針對發言中有關「國防軍購弊案連連」、「國防戰略錯誤」等說法，國防部作出說明。

國防部表示，依據國際透明組織發布「政府國防廉潔指數」，我國在全球86個競爭國家中，三度獲得低度貪腐風險等級，排名與德國同為世界第6名，為亞洲最佳、唯一進入排名前十國家，國防廉能施政已獲國際肯定。

國防部表示，台澎防衛作戰無前方、後方之分，國軍一貫秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度，持恆強化各項戰力整建與戰備整備，並依敵情威脅、防衛作戰計畫，及「作戰為背景、訓練為著眼」指導，採實戰化訓練方式實施訓練，以提升防衛作戰實力。

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