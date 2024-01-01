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趙少康評國防不能靠義務軍人 賴清德競總：別羞辱現役軍人

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
針對國民黨副總統候選人趙少康1日於副總統候選人辯論會上稱「你不能靠義務軍人，靠義務去打仗，當然是職業軍人為主」，賴清德競總發言人戴瑋姍表示，趙少康對台灣國防政策、國軍現況毫無掌握、一無所知，卻不懂裝懂，甚至開口就羞辱國軍弟兄，根本沒有資格擔任我國的副總統候選人。圖／本報資料照片
針對國民黨副總統候選人趙少康1日於副總統候選人辯論會上稱「你不能靠義務軍人，靠義務去打仗，當然是職業軍人為主」，賴清德競總發言人戴瑋姍表示，趙少康對台灣國防政策、國軍現況毫無掌握、一無所知，卻不懂裝懂，甚至開口就羞辱國軍弟兄，根本沒有資格擔任我國的副總統候選人。圖／本報資料照片

針對國民黨副總統候選人趙少康今於副總統候選人辯論會上稱「你不能靠義務軍人，靠義務去打仗，當然是職業軍人為主」，賴清德競總發言人戴瑋姍表示，趙少康對台灣國防政策、國軍現況毫無掌握、一無所知，卻不懂裝懂，甚至開口就羞辱國軍弟兄，根本沒有資格擔任我國的副總統候選人。

戴瑋姍強調，自蔡英文總統執政以來，持續充實台灣國防力量，在去年的漢光演習中也同樣演練「強化海上截擊與護航能力」、「提升國土防衛作戰效能」、「堅韌後勤支援措施」與「防疫措施」等科目，趙少康的發言顯然是刻意扭曲，並且不懂現今的國防政策。

戴瑋姍表示，民進黨副總統候選人蕭美琴也重申多次，未來將以三大面向提升國防力量、落實國防自主，第一，不分役別，強化義務役及志願役訓練；第二，軍備方面，對外採購、對內自製；第三，與理念相近國家共同合作，以實力確保台海和平，維護區域穩定。

戴瑋姍批評說，國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康一邊說要強化國防，但黨籍委員卻一邊杯葛國防預算，縮短役期，根本自相矛盾。呼籲趙少康提出批評應基於事實，不要再以錯假訊息羞辱國軍。

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