國防部：籲法界嚴肅看待暴行、抗命及聚眾鬥毆軍紀案

因應兵役延長一年，國防部今天表示，已配合全國檢察長座談時機，請檢察官嚴肅看待暴行、抗命及聚眾鬥毆等破壞軍紀案件。

國防部指出，國軍除強化軍法紀教育，落實組織功能，精進內部管理，輔導役男由民轉軍，嚴肅部隊紀律與領導統御；同時與檢察機關保持密切聯繫，定期舉行檢軍會議，建立溝通平台。

國防部說，已配合座談時機，請檢察官嚴肅看待暴行、抗命及聚眾鬥毆等破壞軍紀案件，獲得重視，針對嚴重影響部隊管理、領導統御及訓練執行的案件，將速查嚴辦，聲請法院從重量刑。在司法機關積極協助下，國軍維護紀律工作，持續強化。

國防部表示，有關承平時期是否恢復軍事審判制度，因目前社會各界存有不同看法，國防部在兼顧軍紀維護與人權保障前提下，持續推動陸海空軍懲罰法與軍人權益事件處理法的立法工作外，將廣蒐意見，充分研議，以周延建構兼顧人權保障與軍隊紀律的制度。

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